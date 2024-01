Nesta sexta, você vai ficar conhecendo 18 participantes no Big Day. O restante, 14 somente domingo no Fantástico

Genteeeeeeee, a edição 24 do “Big Brother Brasil 24” começa na próxima segunda-feira (8) e vem aí recheado de muitas novidades para o público. Serão 26 participantes, mas o público só conhecerá 18 deles nesta sexta-feira (5). O “Big day” irá revelar os nomes dos confirmados ao longo de toda a programação da Globo. Durante uma coletiva para falar sobre a nova edição do programa, o apresentador da atração, Tadeu Schmidt, explicou como será a dinâmica:

— O ‘BBB 24’ tem muitas novidades. Amanhã a gente vai fazer o ‘Big Day’, a casa para o público e os participantes. Mas nós vamos mostrar 18 participantes e não são todos. Depois disso, no domingo, a gente vai apresentar mais 7 participantes homens e 7 mulheres no ‘Fantástico’ e vamos abrir uma votação. O público de casa vai poder escolher um de cada. Teremos 20 participantes. E aí entrará o puxadinho.

No domingo (7), 14 outros participantes serão apresentados no programa Fantástico. E depois disso, o público terá até a segunda-feira para escolher mais dois, um homem e uma mulher. Na segunda-feira (8), dia em que o programa começa, os 18 participantes da casa irão escolher, entre os 12 restantes, mais três homens e três mulheres entre os que já foram apresentados no domingo em uma dinâmica especial e ao vivo. Por fim, teremos pronto o elenco completo do “BBB 24” com 26 pessoas.