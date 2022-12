Nélida Piñon deixa apartamento de luxo para suas duas cachorras de herança

Testamento ainda diz que o imóvel só pode ser vendidos após a morte das cachorras, denominando quem deve cuidar das duas

A escritora e jornalista Nélida Piñon, que faleceu neste sábado, virou notícia por deixar dois apartamentos de luxo no Rio de Janeiro para suas cadelas. Isso mesmo, o testamento ainda traz as informações de quem deve cuidar das duas e que os imóveis só podem ser vendidos após a morte das duas.

Nélida teve direito também a se despedir das queridas dentro do hospital, acontecendo poucas horas antes dela falecer. A pinscher Suzy, de 13 anos, e a chihuahua Pilara, de 3, foram incluídas como herdeiras no seu testamento.

O impovel fica localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro e as duas cachorrinhas são registradas com o nome da família, chegando a ter passaporte europeu.

A decisão de inclusão veio com a morte de um outro cachorrinho que fazia parte da família, Gravetinho, um pincher de 11 anos. Com sua morte Nélida beirou a depressão.