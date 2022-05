Blefe, né? Após transfobia contra Linn da Quebrada, Nego Di revela: “Consegui convite pra Fazenda”

Por que eu não me surpreendi com o convite hein? Misericórdia!

Sinceramente, o diretor da RecordTV, Rodrigo Carelli, me envergonha com os convites que ele faz para a ‘Fazenda’, sempre levando alguém de caráter duvidoso e ficha criminal né? Foi Biel na ‘Fazenda 12’, Nego do Borel na ‘Fazenda 13’ e agora… Nego Di. O que não me surpreende.

O convite foi revelado pelo próprio “humorista” em seu Twitter nesta madrugada, (3). “Eles tentam tentaram me cancelar e acabaram me conseguindo um convite pra FAZENDA! OBRIGADE”, postou Nego Di ainda debochando de pronomes neutros. Nossa, Carelli agora você foi longe demais… Francamente!

Eles tentam tentaram me cancelar e acabaram me conseguindo um convite pra FAZENDA!😂



OBRIGADE❤️ — NEGO DI (@negodioficial) May 3, 2022

Ah e ele também se posicionou sobre o vídeo ter viralizado, viu? O ex BBB20 chamou a situação de “mimimi” e postou: “Querem me prender por questionar o beijo da Linn da Quebrada e da Maria no bbb, no meu show! Onde está o crime nisso? Eu buguei! Nunca tinha visto uma travesti ficando com mulheres, gente! Vocês também bugaram que eu sei kk Eu só fiquei confuse, estou aprendende e me desconstruinde!”, debochando mais uma vez dos pronomes neutros. É de doer né?

Querem me prender,por questionar o beijo da Linn da Quebrada e da Maria no bbb, no meu show!



Onde está o crime nisso?



Eu buguei! Nunca tinha visto uma travesti ficando com mulheres, gente!Vcs tb bugaram q eu sei kk



Eu só fiquei confuse, estou aprendende e me desconstruinde! ❤️ — NEGO DI (@negodioficial) May 3, 2022

E não ficou só nisso! O rapaz ainda chamou a web de “lacrolândia” por repudiarem suas falas durante o standup onde praticava transfobia contra Linn da Quebrada. “A lacrolandia reclama da “ditadura”, mas reproduz isso na internet!!! Quem mais pede “LIBERDADE” também é quem mais PRIVA! Eu não vou me calar e f0d4-se!”, postou. Nego Di, vem cá, o que você fez não foi liberdade de expressão, foi CRIME!

A lacrolandia reclama da “ditadura” mas reproduz isso na internet!!!



Quem mais pede “LIBERDADE” tbm é quem mais PRIVA!



Eu não vou me calar e f0d4-se! 🤙🏾 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 3, 2022

Nego Di ainda comemorou o engajamento! Que nojento, francamente… E agora que ele divulgou o convite pra Fazenda, será que ainda vai? Não espere uma torcida para ele nessa coluna!

Enquanto a lacrolândia “tenta” cancelar comediante por piada, meus números só crescem!!! 🙌🏾



Obg pelo engaja, comunidade LGBTQIA+ … Amo muito vcs! Bj no bumbum 😙❤️



Pra quem ainda não assistiu meu especial de comédia “98 PORCENTO”

Só clicar no link 👇🏾https://t.co/sTeuFDia1S pic.twitter.com/583J8kfODo — NEGO DI (@negodioficial) May 1, 2022