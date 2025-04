Nathalia Valente e Yuri Meirelles de “A Fazenda 15” estão à espera de um menino

Gente, estou aqui encomendando algumas pizzas e uns calzones para receber alguns amigos aqui em casa, quando uma das minhas fofoqueiras me aparece com um print maravilhoso no nosso grupo.

Acontece que o casal Yuri Meirelles e Nathalia Valente fizeram o chá revelação do seu primeiro filho na tarde deste domingo (6) e descobriram que é um menino. Eles se conheceram no reality show “A Fazenda 15” e lá viveram um romance que acabou engatando num relacionamento sério e, agora, eles estão formando uma família.

O evento foi realizado em um almoço no espaço Ponte Villas, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo e contou com cerca de 100 convidados.