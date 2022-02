Natália recusa empatia de Vyni: “Eu preciso de empatia do público”

A mineira não gostou nada nada do voto do bacharel em Direito e foi direta e reta em conversa

A mineira não gostou nada nada do voto do bacharel em Direito e foi direta e reta em conversa

Se teve uma formação de paredão que rendeu fogo no parquinho no ‘BBB22’, foi a de ontem, (13). Depois de descobrir pelo dedo duro, que Vyni votou nela, Natália já soltou no ao vivo: “No momento certo você vai receber o que é teu”. E mais tarde, os dois sentaram para conversaram, mas não terminou nada agradável.

Natalia dando um esculacho maravilhoso na cara do Vyni, o favorito de toda a casa, e puxando a Laís pro contragolpe. QUE MOMENTO DELICIOSO. #BBB22 pic.twitter.com/S8KsahAshQ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 14, 2022

Na madrugada desta segunda-feira, (14), o cearense a procurou para pedir desculpas pelo seu voto, mas Nat não engoliu e nem vai. “Eu não levo em consideração o que você falou no ao vivo, porque não consigo imaginar o que é estar em um terceiro paredão, mas não deixo de sentir empatia. Não paro de me colocar no seu lugar e pensar como deve ser”, disse o rapaz. E ela respondeu: “Eu preciso de empatia do público, do Brasil, das pessoas lá fora, porque eu quero muito ficar. Mas eu não consigo mais ter que ficar pedindo empatia dos outros. Eu entendo que você queira ter empatia por mim, mas nesse momento não conta. Sabe por que? Porque se tu não quisesse que eu fosse para o paredão, tu não teria votado. Tu quis.”.

a natalia pisando literalmente com bondade no vyni. o tom passivo-agressivo da conversa melhora tudo #BBB22 pic.twitter.com/590R60CbqR — matheus #BBB22 (@whomath) February 14, 2022

Mas o fecho foi de Natália: “Lembra quando você falou ‘meu amor’ e eu falei ‘será que eu sou?’? Porque eu já esperava que em algum momento você precisaria me abandonar, e hoje você não precisou me abandonar, a gente não ‘tá em um jogo tão estreito ao ponto de você precisar, você quis”.

natália: lembra quando você falou 'meu amor' e eu falei 'será que eu sou?' porque eu já esperava que você precisasse me abandonar, e hoje você não precisou me abandonar, a gente não tá em um jogo tão estreito pra você precisar, você quis" #bbb22 pic.twitter.com/79MIDz1wE5

A conversa encerrou com um singelo deboche de ambas as partes. A designer de unhas levantou e Vyni disse que acreditava nela, mas ela respondeu que as aparências enganam e ela é a prova disso. Ele mandou um beijo e ela fez um coração, em seguida, ele falou sozinho: “cada um colhe o que planta”. VIXE!

pic.twitter.com/F5OVjIGTLP — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 14, 2022