Natália pede pulseira do VIP para Eliezer a Lucas e critica tempo de Paulo André em prova

A mineira está querendo mesmo enterrar o prêmio de R$1,5 milhão de reais né?

Nossa, mas a Natália está com a língua igual um chicote e apaixonada MESMO por Eliezer, misericórdia!

Depois que a ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’ foi decidida com a vitória de Lucas, por sorteio, ela correu na cozinha para pedir ao Barão da Liderança uma pulseira do VIP para Eliezer, que ficou com cara de “oi?”, que ela percebeu e viu que nada a ver. Os dois tem treta, ele é uma possível indicação do novo líder e ela tem essa cara de pau?

Até, inclusive, depois Lucas contou a Eslovênia o ocorrido: “”A Natalia veio me pedir pra eu dar a pulseira pro Eli. Mano, tá brincando, sabe? Imagina eu dando a pulseira pra ele e mandando lá no domingo? Ela tá muito apaixonada”, contou Lucas para indignação da moça com nome de país.

Depois, no Quarto do Líder, a mineira decidiu falar mal de Paulo André e, acredite, criticar o atleta por ter ficado até o final na prova. “PA nem tinha precisão nenhuma de estar lá”, disparou. Lina então disse que ele disse que estava lá para testar seus limites, e BadNat negou. “Não acho que é só isso. Ele já é um atleta renomado, já testou os limites dele lá fora e ele já tem várias medalhas sobre isso. Isso diz muita coisa, o quanto ele é bom. Ele queria provar que era melhor que a gente”, criticou a mineira. Ai nossa, nada a ver… Desde quando atleta não precisa ganhar nada no ‘BBB’? Me poupe!

natália afirmando que o pa não precisava estar na prova pq o que ele já conquistou como atleta na vida dele basta



se o Brasil desse valor a seus atletas o pa não precisaria estar no bbb, ele quer oferecer uma vida melhor pra sua família e merece competir as provas como todos pic.twitter.com/D44XdvzeY1 — lari (@laricand0) March 12, 2022