Natália acha que Larissa está afim de Eliezer, que acha que ele está afim dela! Entendeu?

Lina está preocupada com a paixonite da amiga pelo publicitário

A festa do líder Lucas, desta quarta-feira, (24), rendeu mais que água no feijão! Em conversa com Natália, Lina expôs sua visão a respeito da relação dela com Eliezer: “Posso falar o que eu sinto? Eu vejo que você está super entregue, super na dele, só que ele está dois passos atrás”.

Natália respondeu dizendo que dois não, e sim dez, e a atriz rebateu dizendo que isso não tem nada a ver com Larissa — pois a mineira está desconfiada das intenções da influenciadora para com o publicitário. Para Natália tem sim e que aonde Eli está, ela vai atrás — aliás, ela comentou isso com Jade também. Em seguida, Lucas chamou as duas para conversar e foi aí que citou “vocês dois”.

Linn conversa com Nat sobre a relação dela com Eli:

Linn: “Posso falar o que eu sinto? Eu vejo que você está super dele, mas ele está 2 passos atrás."

Natália: "2 não, 10."

Linn: "Isso não tem a ver com a Larissa."

Natália: "Tem sim. Observa ela."

#BBB22 pic.twitter.com/rWDQMyhcOE — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 24, 2022

E mais cedo, Larissa comentou com Lais que acha que Eli está afim dela, pois às vezes acorda e o vê olhando para ela — passou até na edição. Mas disse que não ficaria com ele não. Só com Paulo André né linda? Cala-te boca!

Se Larissa está atrapalhando o esquema ou não, isso não sabemos! Mas o quarto Grunge pegou fogo na madrugada e Eli e Natália transaram, de novo. E dessa vez foi bem explicito, ‘tá?

