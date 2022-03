Assim como a maioria dos telespectadores, Natália perdeu a paciência com Jessilane!

A mineira não aguenta mais tentar ajuda-la e ela não querer entrar no jogo…

A mineira não aguenta mais tentar ajuda-la e ela não querer entrar no jogo…

O grupo das comadres [Lina, Natália e Jessilane] é esquisito demais, porque ao mesmo tempo que elas são um grupo, elas brigam. E mais um round aconteceu ontem, (1º)! Natália não está suportando mais as patadas de Jessi e a falta dela de comprometimento com game, então saiu faíscas.

Natália perde a paciência com Jessilane (Foto: Reprodução)

Em conversa no Quarto Grunge, a bióloga ficou surpresa ao saber que cinco pessoas do quarto do pirulito ainda não foram ao paredão [Laís, Jade, Eliezer, Eslovênia e Vyni], enquanto do quarto deles só duas pessoas ainda não foram [Lucas e Scooby]. “Na minha perceptiva, quando vocês optam por votar numa pessoa é sempre uma única opção. Porque todo mundo tem suas prioridades. Eu, Jessilane, tenho como opção de voto lá no quarto: Eli, Eslô e Jade, que nunca foram cotadas para voto”. Natália imediatamente rebateu: “Já foram, só que você não participou das conversas desde o início. Você nunca se dispõe a conversar e a tentar entender as estratégias”. DÁ-LHE BAD NAT!

Natália se um dia te critiquei não lembro #bbb22 pic.twitter.com/WSD0O57zHR — isabella (@revisabews) March 2, 2022

Depois, enquanto Jessilane limpava a cozinha na força do ódio, Natália brincou: “você está me irritando” e ela respondeu: “é só não olhar!”. VISH! Natália contou a Lina o que aconteceu e disse que, por um tempo, fingirá que a bióloga não existe, porque ela lhe dá patadas desnecessárias, é cabeça dura e desconta tudo nela. E ao ouvir o pedido de Lina para entender o estresse da professora, Nat desabafou: “Já cansei de tentar entender os outros. Sabe por quê? Eu tenho que ficar entendendo todo mundo e quem vai me entender? Aí eu é só ferro, só patada”.

Por fim, a mãe da duas, Lina foi tentar conversar com Jessi que disparou: “Tá vendo? Eu estou limpando as coisas sem caçar confusão com ninguém, estou fazendo isso pra me desestressar pra não falar nada. Aí ela vira pra mim e fala que está agoniada com o meu jeito, com o que eu estou fazendo. ‘É só não olhar’, só respondi isso”.



Natália desabafou para Lina (Foto: Reprodução)

E agora hein? Será que será eternamente entre tapas e beijos? Lembrando que Lina está indo para o Lollipop cada vez mais. É o fim das comadres?

Será o fim do grupo das comadres? (Foto: Reprodução)