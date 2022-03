Teste de DNA do Ratinho? Natália se descontrola no ‘BBB22’ e quebra tudo!

A produção até mandou um aviso para a mineira não beber mais!

Bom, já sabemos que a combinação muita bebida + reality show sempre foi palco de grandes confusões em todos os realities. E nessa quarta-feira, (16), não foi diferente e quem protagonizou a primeira grande briga do ‘BBB22’ foi Natália.

A mineira exagerou na bebida desde o começo da festa e por volta da 1h da manhã, ela já estava bem alterada deixando os participantes preocupados com ela. E guarde bem uma informação, leitor(a): Lina disse a Laís e Gustavo que pretende se afastar das Comadres, porque Nat a acusa de tentar afasta-la de Jessilane. E esse foi o motivo a treta.

Em dado momento, Nat e Lina estavam no quarto Grunge e foi aí que Natália repetiu o desabafo de Lina — ela não ouviu ok? — e a acusou mesmo de estar tentando afasta-la da bióloga. “Eu me sinto deslocada. Muitas vezes as conversas é só de vocês duas e não me incluem. Eu fico triste, magoada”, desabafou Nat, que acusou Lina de ser desleal. Aí que o caldo entornou, leitor(a)!

Os ânimos se exaltaram, Lina começou a chorar e Eslovênia e Jessilane tentaram acalmar as duas, mas não rolou! Natália totalmente descontrolada começou a gritar e jogar as coisas no chão e Lina saiu do quarto, a deixando sozinha com Jessi.

14) O clima entre Natália e Lina fica muito tenso. Eslovênia e Jessi precisam separar a briga. #BBB22 pic.twitter.com/2FYtJnVy4I — Tracklist (@tracklist) March 17, 2022

Nisso, a mineira começou a ofender a bióloga e a chama-la de vitima e Laís entrou no quarto para ajudar. Mas nisso, Natalia começou a chutar a porta do quarto e sem querer deu um tapa no rosto de Jessi, quando ela tentou segura-la.

15) Depois que Lina sai do quarto, Natália se estressa com Jessilane e a briga toma proporções gigantescas. #BBB22 pic.twitter.com/x1Z3vAFi8G March 17, 2022

Natália saiu do quarto e começou a jogar todos os objetos no chão, sendo contida por Eslô, Laís, Douglas e Eliezer. Lina tentou falar com ela, mas não quis. Depois, desabafou com Douglas e Eli que sempre é taxada como louca por Lina e ela cansou. Ainda esperou o botão da sala ficar verde para sair, mas sem sucesso! Então, depois se deitou com Eliezer e ficou trocando juras de saudades. Meu Deus viu?

Ah e teve pedido da produção na tela para que Natália não bebesse mais. Foi bem feio viu?