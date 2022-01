Gente como a gente, Natália chora por beijo de Lucas e Eslovênia

Na noite desta quarta-feira, (26), rolou a primeira festa do líder. E quem levou a sério e encarnou a Maria do Bairro foi Natália.

A moça não aguentou o tranco do fora…

Na noite desta quarta-feira, (26), rolou a primeira festa do líder. Douglas escolheu a temática “Luz, Câmera e Ação!”. E quem levou a sério e encarnou a Maria do Bairro foi Natália. A sister não aguentou quando soube que Lucas, seu crush, deu uma piscadinha e beijou Eslô, sua rival no jogo — e agora no amor.

Foto: Reprodução

Tudo começou com Vyni pedindo um selinho entre o casal, que deram sem problemas, mas por pressão do cupido da casa, Scooby, eles deram um beijão. E quem viu? Nat!

Leia também Flávia Noronha diz que ficaria com Frank Aguiar para se vingar de Renata Banhara

beijo eslovenia e lucas pic.twitter.com/WczkdXcKSi — frank 么 (@exaustu) January 27, 2022

Minha gente, a mulher perdeu a linha, começou a chorar, se jogou no chão e queria desistir do programa — quem nunca né? A moça ficou muito mal e as Sisters a consolaram horrores. Depois ela explicou que não era ciúmes e sim, porque se sente rejeitada pela casa e que Lucas é seu amigo e beijou uma pessoa que ela não gosta e é recíproco.

18) Natália vê o beijo entre Lucas e Eslovênia e chora. Maria encontra a sister que quer desistir do programa. pic.twitter.com/NWYM8FIGqm — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 27, 2022

Mais cedo, o rapaz tinha dito na piscina, entre carinhos e abraços, para Natália, que ela era seu porto seguro. Então, agora entendemos a chateação da mineira né?

gente sério o jeito que a natalia e o lucas estavam hoje mais cedo, ele falando que ela é o porto seguro dele… se eu ver alguém querendo fazer ela pagar de louca por causa do beijo com a eslovenia eu vou atacar #BBB22

pic.twitter.com/yw5cgESx7O CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE January 27, 2022

Agora, será que Lucas ficará sabendo da situação? Como ele lidará com isso? Aguardemos os próximos capítulos…