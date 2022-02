“A pobi” da Nati: emparedada pela 3ª vez ganha discurso empoderado

Com narrativa potente a injustiçada alcançou a marca de 1M de seguidores em suas redes sociais

Discurso empoderado? Claro que a nova queridinha tem de sobra. A injustiçada da edição chegou quebrando tudo e apostando todas suas cartas depois de ser emparedada pela terceira vez. Houve cobrança e decepções relacionadas aos seis votos que recebeu da casa.

Durante a exibição do programa, nada mais, nada menos que 250 mil pessoas começaram a seguir a mineira no instagram, demonstrando o apoio do Brasil depois de seu posicionamento dentro do jogo.

E não parou por aí. O jogo começou a esquentar ainda mais quando, ao vivo, a gata afirmou que não contragolpearia Vyni por saber que o que é dele está guardado dentro do jogo. Xiii, cedo ou tarde o bicho vai pegar.

eu amo o fecho que a natalia deu no vyni aqui #bbb22 pic.twitter.com/Y9HTqXCKum — Ga (@gacarvalho1__) February 14, 2022

Bad Nat, como é chamada pelo público, acertou mais uma quando puxou Laís para o paredão, ou seja, tudo que o público queria para ver o parquinho pegando fogo.

Mais uma vez ela entregou tudo e sua permanência na casa pode representar tretas com ⅓ dos brothers, e o alvo da vez foi Vyni. Veja:

"Eu sei que sou uma pessoa maravilhosa, muito obrigada"



"Lembro quando você falou 'meu amor' e eu falei 'sera que eu sou'?"



"Eu já esperava que em algum momento vc ia precisar me abandonar. Mas hj você não precisou, vc quis"



O fecho da Natalia 🗣️ #bbb22pic.twitter.com/FCw8KuPSy8 — Lucas Rocha (@lucasgsrocha) February 14, 2022

A treta sobrou até para Linn da Quebrada, que após uma pequena conversa, fez com que Nat se retirasse calada, que mais tarde disse que a cantora não é confiável. Para nossa alegria que adoramos uma fofoca quente.

o atrito das comadres terminou assim: linn falando que não vai falar mais nada e natália se retirando #bbb22 pic.twitter.com/ifW1aDCiYu — paiva #bbb22 (@paiva) February 14, 2022