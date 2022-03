”Posso estar sendo um pouco Carla Diaz”, se compara Natália!

A mineira já viu a burrada que fez ao votar em Gustavo para defender o moço com risada de porco

A mineira Natália já começou a perceber que está colocando seu jogo em risco por causa do affair com Eliezer no ‘BBB22’. Sinal disso foi que depois da treta generalizada, ela se comparou a Carla Diaz do ‘BBB21’, que se perdeu por causa de Arthur Picoli. “Me pesou demais, sabe? Talvez eu possa estar sendo um pouco Carla Diaz aqui dentro”, disse a Eliezer e Vyni.

Depois, no quarto Lollipop, continuou a conversa com o moço da risada de porco e disse que pensou que ele estava se aproximando dela por precisar do voto da moça — e foi viu Natália? Eli disse que só descobriu que a casa votaria nela quando estava no banheiro e aí ele teve certeza do que estava ocorrendo e que conversou com Nat, por conselho das amigas do quarto do pirulito. Olha como é dissimulado! Aí depois o casal combinou de dormir de conchinha! É a Nat caiu no papinho de bom moço do publicitário.

Aliás, ele comentou com Jade Picon se estava parecendo que ele só procurou Natália por querer o voto dela em Gustavo para se salvar e a moça respondeu na cara dele: “Mas você ‘tava querendo só o voto dela!”. Ele ainda tentou se defender: “Eu queria o voto dela, mas não foi só por isso!”. Foi sim, Eli! E ‘tá gravado…

Eliezer: "Será que o meu ato de ir até a Natália e falar com ela ficou parecendo que eu tava querendo só o voto dela?"

Jade: "Mas você tava querendo só o voto dela!" #BBB22 pic.twitter.com/nIIxusz17X — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 7, 2022