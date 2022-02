Natália dispara para Arthur: “Não precisava me dar o anjo para ficar cobrando depois”

A discussão entre o ator, a mineira e Lina foi bem acalorada e cheia de acusações

O clima esquentou depois do ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (21), entre Natália, Lina e Arthur Aguiar.

A treta começou porque o ator jogou na cara de Natália que o quarto Lollipop não se importou ao colocá-la no paredão com Jessilane e Rodrigo, seus aliados, juntos – que culminou na eliminação do participante. A mineira disse que não deseja isso a ninguém, por isso não indicou no domingo, (20), junto com seu grupo, Lais, para ela não ir ao paredão com Brunna, sua aliada.

Em seguida, ela disparou que Arthur lhe deu o anjo por estratégia. “Eu vou dar o anjinho pra ela, porque ao menos assim, vai pensar em não votar. E não é questão de estratégia (…) porque ele tá cobrando coisa de anjo”, disparou. O marido de Maria Cardi ficou chocado com a acusação e respondeu que não estava cobrando e ela rebateu dizendo que preferia que ele não tivesse lhe dado. Eita!

Natália sobre a imunidade que ela ganhou do Arthur: A gente sabe que foi de coração (depois de dizer que foi interesse e estratégico) só que toda hora você tá cobrando (nunca cobrou). #BBB22 pic.twitter.com/vpGa1Fh1tw — katarina Garces (@kat_prin) February 22, 2022

Em seguida, Lina se mete na conversa e dispara: “Você (Arthur) escolhe não dar o anjo nem pro PA, que é uma das suas prioridades e nem pro Tiago. Você sabia que em algum lugar, independente das sua relação com o Lucas, em algum lugar, o Tiago já foi uma opção para o Lucas. Você expõe o Tiago a ser votado”.

Eita! Natália disse para o Arthur que o anjo que ele deu a ela foi por estratégia. O que vocês acharam disso?#redebbb #BBB22 #bbb #nunesbrasill pic.twitter.com/3jBl2rXY1x

Depois, Natália citou que é difícil para ela ser jogadora, porque ela tem que ser mais humana, então Arthur rebateu: “Se você está aqui mais humana, ontem faltou para vocês, porque as pessoas que estavam defendendo vocês foram as pessoas que vocês atacaram”, citando o fato de que elas, junto com Jessilane, indicaram PA.

Natália: Pra você ser jogador é mais fácil…



Eu não consigo isso, pra mim não é só jogo, tenho que está mais humana.



Eu quero saber do meu coração.



Arthur: Se você está aqui mais humana, ONTEM FALTOU PRA VOCÊS.



Eita … #bbb22 pic.twitter.com/iOWjoehJW8 — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) February 22, 2022

Eita que isso vai dar pano para manga ainda, viu? Será que Nat se aliará a Laís e Jade? Ou ficará tudo bem entre eles, hein?