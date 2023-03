Nasce o mais novo herdeiro da TV Globo, filho da atriz Fiorella Mattheis e do empresário Roberto Marinho Neto

Desde fevereiro, a atriz estava preocupando os fãs com o seu afastamento das redes sociais.

Meus amores, e não é que o sumiço da atriz Fiorella Mattheis, de suas redes sociais, realmente tinha um motivo ? De acordo com o colunista Valmir Moratelli, o seu sumiço foi porque a atriz finalmente deu a luz para o mais novo herdeiro da emissora TV Globo, o pequeno Roberto Júnior, fruto do casamento da atriz com o empresário Roberto Marinho Neto.

A gata, que durante a gravidez revelou que sempre teve o sonho de ser mãe e que devido às dificuldades que encontrou para engravidar resolveu esconder sobre a sua gravidez por alguns meses, fez o mesmo para despistar o olho gordo em cima do nascimento de seu filho.

Desde o momento que completou seus nove meses de gestação, em fevereiro, Fiorella se afastou da internet, o que acabou preocupando os fãs.