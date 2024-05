“Não vejo isso como minha função”, rebate Mourão sobre as críticas questionado sua ausência no RS

Gente, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) deu uma entrevista á Rádio Gaúcha para falar sobre as críticas que vem recebendo por sua ausência no enfrentamento à tragédia no Rio Grande do Sul. Então, o senador justificou que tem 70 anos e que vê essa atuação direto no socorro como um “desvio de função”.

“Tem alguém da minha idade salvando gente?” “Eu não vejo isso como minha função. Eu estarei tendo um desvio de função”. Estas são as desculpas do Senador Hamilton Mourão, por não estar ajudando as pessoas no Rio Grande do Sul de modo presencial.

“Esse é o local que o povo gaúcho me colocou e onde tenho que buscar por meio da melhoria da legislação atender os anseios da nossa população”, afirmou. Vale lembrar que Mourão nasceu em Porto Alegre, capital gaúcha e foi eleito senador pelo estado em 2022, onde obteve 44,11% dos votos válidos.

Quando (Hamilton Mourão) diz ‘não é a minha função’, eu digo ‘não é função do goleiro do Inter servir marmita, e ele foi. Não é função do jogador do Grêmio resgatar gente no meio da água, do Pedro Scooby pegar um jet ski’. Todo mundo, nessa tragédia, se colocou a serviço do outro”, diz Kelly Matos para a CNN sobre a justificativa do senador de não se fazer presente no Rio Grande do Sul: “A gente está vendo as pessoas desesperadas. (…) O sentimento é que se está todo mundo arregaçando as mangas e ajudando, onde é que estão os que foram eleitos para representar o povo do Rio Grande do Sul?”