”Não tenho nenhum tipo de contato”, revela Karoline Lima sobre Militão em podcast

Senta que lá vem a terapia de casal em público! Com esses podcasts, o ditado roupa suja se lava em casa está cada vez mais em desuso, não é mesmo? E eu como uma boa fofoqueira faço o que? Adoro! O podcast da vez foi o “Terapia de casal” comandado pelos papais de Lua, Eliézer e Vihtube que receberam Karoline Lima e Gui Araújo. Os dois contaram alguns detalhes sobre a relação e Karol revelou que ela e Gui mantinham amizade mesmo depois de terem ficado, há uns dois anos atrás, que quando passou todo o perrengue no exterior se apoiava em Gui e no dia seguinte que ela chegou no Brasil eles se encontraram e não se desgrudaram mais.

Karoline Lima e Gui Araújo participam do episódio 3 do podcast Terapia de casal. (crédito: reprodução)

A influenciadora revelou também que nunca teve a figura paterna muito presente na sua vida e que quando pensou em engravidar queria uma pessoa que desse pra filha essa presença que ela não teve, porém hoje é mãe e pai da Cecília e tenta oferecer pra ela o melhor dos dois lados. Karol também disse que a relação da filha com Gui é maravilhosa, a pequena é apaixonada nele, e que acha importante essa presença masculina em casa. Eli questiona se o pai da Cecília não se importa com a relação do Gui com a bebê e Karol diz que eles não tem nenhum tipo de contato, mas que se Militão faz algum comentário não chega até ela e ela também nem se importa pois não mudaria nada.