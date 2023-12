“Não tenho nada contra, mas tenho uma certa dificuldade”, saiba porque a Luciana Gimenez não tolera sexo casual

Genteeeee, olha só essa declaração que a apresentadora Luciana Gimenez, deu em sua participação no podcast Desculpe alguma coisa. Sem papas na língua, Gimenez afirmou com todas as letras que não é muito adepta do sexo casual e mandou a real sobre o motivo.

“Sobre sexo casual, não tenho nada contra, mas tenho uma certa dificuldade”, começou ela. “Outro dia, foi alguém no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Gente, essa sou eu. Não tô dizendo que vou casar com a pessoa amanhã, mas eu tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça”, prosseguiu.

“‘Não, essa pessoa aí, eu quero namorar… Não é assim: ‘Ah, vem’. Falado isso, tem algumas pessoas que você abre uma exceção. Para eu me relacionar com alguém, encostar em mim, tem que ser uma pessoa que já conheço, que já conversei. Não gosto muito desse contato físico quando não conheço”, concluiu.