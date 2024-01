“Não seja esse tipo de pessoa” , Eliezer dispara após expor comentário de internauta

Não é de hoje que Eliezer e Viih Tube lidam com críticas pesadíssimas nas redes sociais, mas só que esses comentários negativos e maldosos aumentaram depois do nascimento da filha do casal, Lua di Felice.

Parece que alguns internautas discordam totalmente da forma de criação que o casal de influenciadores dá para sua filha. Neste final de semana, o casal voltou a ser criticado mais uma vez.

A família está comemorando o anivérsario de Eliezer em Bonito (MS) e no meio dos muitos momentos especiais que os três têm vivido na viagem, o influenciador ficou possesso com um comentário negativo de uma internauta, que não concordou com a forma de criação de Lua.

O influenciador digital expôs o tal comentário: “Desculpe em dizer, mas se vocês forem fazer todas as vontades da Lua vocês não aproveitam nada da viagem e só gastam dinheiro à toa”, começou a internauta.

“Desculpe, esta é minha opinião, não podem ir ao passeio porque a Lua está dormindo, leva ela dormindo mesmo, ué, no caminho ela acorda e aproveita a viagem também “, diz o restante da mensagem enviada para o ex-BBB.

Logo, o ex-bbb rebateu o comentário: “Não seja esse tipo de pessoa, nem essa mãe, nem esse pai. Antes de um bebê chegar, passamos a nossa vida toda aproveitando e nos priorizando, quando o bebê chega, a prioridade muda “.

Eliezer ainda ressaltou que o bebê é totalmente dependente dos pais e por isso, ele precisa receber toda a atenção necessária: “É um ser que não sabe nem o próprio nome”, respondeu.

E ainda pediu uma reflexão para os seguidores, falando sobre como os bebês precisam dos pais o tempo inteiro: “Essa pessoa quer o quê? Que o bebê saiba o que é melhor pra ele? “, afirmou.

“Eu, hein. E outra coisa, a criança não nasce sozinha, não tá? Se ela nasceu foi a gente que fez, então o mínimo é ter responsabilidade”, desabafou o marido de Viih Tube.

O influenciador disse ainda que não considera que esteja gastando dinheiro atoa, já que está investindo em uma viagem em família: “E viajar com nossos filhos não é gastar dinheiro à toa”, desabafou.