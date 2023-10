“Não sei se estou solteira”, diz Lexa ao ser flagada com novo affair

Durante um ensaio na Unidos da Tijuca, a cantora foi vista ao lado de sua mãe e seu novo boy, o ator Ricardo Vianna.

Parece que a fila da Lexa andou, meus amores! Um mês após o anuncio do fim de seu casamento com o Mc Guimê, parece que o coração da nossa Sapekinha tem um novo dono! Na noite do último sábado (21), antes de chegar para um ensaio de Carnaval na quadra da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, a cantora apareceu de mãos dadas em um vídeo com o novo affair, o ator Ricardo Viana.



Em outro vídeo publicado na madrugada deste domingo (22), a cantora tirou um momento de seu show para contar a novidade os fãs: “Me mudei para o Rio de novo. Minha vida está uma fofoca solta. Eu ia falar uma coisa muito forte… Pode falar? É que eu não sei se estou solteira mais”, revelou Lexa. Já sua mãe, Darlin Ferrattry, compartilhou o momento nas redes sociais com a seguinte legenda “Acho que a fila andou por aqui”, confirmando o novo relacionamento da filha.



Em seu perfil no Instagram, a artista ainda postou um vídeo em que aparece dançando com Ricardo e escreveu “Dançando salsa no camarim”. Ricardo Vianna já atuou em novelas como “Malhação”, “Travessia” e “Tempo de amar”.