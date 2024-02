“Não quero ser corna”, Luísa Sonza confessa que teme sofrer novas desilusões amorosas

Genteeee, a Luísa Sonza abriu o seu coração e disse que tem muito receio de viver outra desilusão amorosa num futuro e ainda disse que não descarta a possibilidade de entrar em um relacionamento aberto para evitar novas frustrações. No ano passado, a cantora veio à público para expor em rede nacional uma traição feita por seu então namorado, o influenciador Chico “Moedas” Veiga.

Durante sua entrevista à Marie Claire, a artista explicou que não tem certeza se conseguiria se envolver com mais de um parceiro ao mesmo tempo, mas não descarta totalmente essa possibilidade no futuro: “Acredito no combinado monogâmico, até porque foi só o que eu vivi. Mas se teria um relacionamento não-monogâmico eu não sei. Estou trabalhando nisso porque não quero ser corna de novo, é muito ruim!”

A loirinha reafirmou que sua última experiência amorosa foi mega traumatizante para ela. “Eu não perdoo [traição] e, na hora que puder, vou de novo na Ana Maria Braga falar mais umas coisas, ler outra carta. Mas acho que não tenho saúde e nem maturidade para isso, tem coisa que a gente tem que assumir que não somos capazes de fazer”, afirmou a artista, que também refletiu sobre pessoas que não são fieis durante um namoro.

“É não cumprir o combinado, e nisso sou bem pragmática, gosto que seja cumprido. É ser falso com alguém e depois manipular, insistir no erro, fazer mais de uma vez sabendo o que causou”, alegou Sonza. “Diz muito sobre a índole da pessoa, sobre ter a mente fraca.”

“É falta de autoestima de quem trai, porque precisa se reafirmar, é bem medíocre. O ato da traição não é a maior questão, porque depende da sua conduta antes e, principalmente, depois, que é a pior parte. Trair é se sentir pequeno, gostar daquela coisa suja mesmo, é falha de caráter”, completou.