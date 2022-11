“Não posso ser pai de forma natural”, dispara Porchat

Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, o humorista contou detalhes sobre o teste de fertilidade e o resultado

Ai gente, já disse para vocês que eu sou viciada em famosos que engravidam e fabricam bebês. Aloca! Mas não posso negar que fiquei muito triste com o caso do Porchat, que contou que não pode ter filhos de forma natural. O humorista participou do podcast ‘Quem Pode, Pod’ e deu detalhes do seu exame de fertilidades com o resultado inesperado.

“Eu andando na farmácia porque eu sou curioso e olho que tem um teste de fertilidade para homem, falei ‘que esquisito’. Peguei e falei ‘que engraçado. Nunca vi isso. Ah, vou comprar’. Achei curiosíssimo e comprei. Voltei de viagem e deixei lá e esqueci. Passou seis meses, um dia mexendo nas coisas e eu vi o teste e fiz. Foi um trâmite para fazer”, disse.

Porchat ainda diz que o resultado não saiu como o esperado. “Deu uma contagem baixa, quase inconclusiva. Quer saber vou no médico? E nem estava pensando em ter filhos. Passou mais seis meses porque não tinha pressa e fui no urologista”, relatou.

“Me liga o médico: ‘Fábio, você tinha razão. Deu uma contagem baixíssima’. Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozóide. Para um homem ter filho naturalmente, normalmente, ele pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozóides. O meu deu tipo 2 milhões. Baixíssimo. O cara falou que pra ter filho de forma natural tem que ser um milagre divino”, disparou.