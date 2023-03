“Não pode levar noivo, não pode levar marido, não pode levar ninguém! Não pode levar não sabe andar sozinho? Contrate uma terapeuta”, declara Anitta

Indignada, Anitta explica o porque colocou as regras do seu aniversário nos stories.

Amores, realmente não existe nada mais insuportável do que pessoas sem noção. Após ter publicado nos stories do seu instagram uma lista de regras que os seus convidados devem seguir em sua festa de aniversário, a cantora Anitta teve que voltar a falar sobre o assunto.

Tendo sido extremamente criticada por postar as regras em seus stories, na manhã desta quarta-feira (22), irritadíssima, a cantora desabafou a respeito dos seus amigos sem noção, que mesmo a conhecendo fazem questão de desrespeitar as regras do evento.

“E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa nos stories… A quantidade de mensagem que eu recebi ‘ah, meu namorado, ah, meu marido’. Gente, vão fazer terapia. Não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia. Isso porque eu mando a mensagem falando, o povo já sabe que eu sou meio grossa, também [pelo] meu histórico, e as pessoas ainda são sem noção. Não pode! Não pode levar noivo, não pode levar marido, não pode levar ninguém”, iniciou a cantora.

Já estando sem nenhuma papa na língua, a artista fala que ela está no seu direito de exigir que nenhum convidado leve outra pessoa ao evento, afinal, essa é a sua festa de aniversário.

“‘Ah, tenho problema de andar sozinho, não consigo chegar sozinho a uma festa’, aí, fo**-se, não precisa ir. Não quero ficar dançando com 50 pessoas que nunca vi nada vida, do meu lado. Não quero, é meu aniversário e eu tenho esse direito. Que ódio”, afirmou.

Aproveitando o desabafo, Anitta também falou sobre o que acontecerá com as pessoas que forem pegas insistindo para tirar fotos com as pessoas famosas.

“E já avisei pro segurança, se alguém ficar tirando foto, ‘tietando’ alguém, é para pegar pelo braço e expulsar. Eu não tenho essa paciência”, alertou a cantora.

Mas logo ela voltou a falar sobre os convidados sem noção que querem convidar outras pessoas para a festa dos outros. Deixando claro que não importa se as pessoas não forem, a cantora afirmou que se for para ficar com graça de levar um terceiro, é melhor ficar em casa.

“Quando me convidam para uma festa, eu vou sozinha, porque eu tenho o ca***** do senso. Então, não quer ir, não vai. Só vai se tiver o assistente que você precisa de babá? Então, fica em casa com a sua babá. Por**, tem que por nos stories, porque você fala com as pessoas, manda mensagem e as pessoas não têm senso. Se foi convidado para meu aniversário, é porque me conhece, já sabe que eu sou meio grossa, ignorante. É só não ir”, garantiu Anitta.

Por fim, a gata também garante que por mais que ela tire anualmente os sem noção da sua lista de convidados, vão entrando outros para a lista.

“E todo ano as pessoas são sem noção, e hora que eu tiro várias pessoas da lista. Mas aparecem novos. Vai brotando a sem noção. Não aparece na porra da festa, eu me irritei Chegou sozinho, entra, não chegou tá barrado e vai comer em algum lugar”, concluiu a dona do hit Envolver.

