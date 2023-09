“Não paro de chorar e pensar nela”, dispara Ricardo Mendes

O marido de Walewska conversou com Fábia Oliveira e contou que jamais pensaria que a ex-jogadora fosse capaz de se jogar da sacada do seu prédio

Ricardo Mendes conseguiu conversar com a jornalista Fábia Oliveira e contar como se sente após a partida de Walewska Oliveira, sua esposa. A ex-jogadora caiu da sacada do seu prédio nos Jardins, em São Paulo. O empresário conta que jamais pensaria que ela fosse capaz disso, envolvendo as investigações de suicídio.

“É o momento mais difícil de toda a minha vida. Não paro de chorar e pensar nela. Jamais pensaria que ela seria capaz disso. Nenhum motivo no mundo justifica alguém tirar a própria vida. Deixou eu, pai, mãe, irmão, amigos, cunhada, sobrinhos, fãs… Meu Deus”, disse ele, revelando que ainda não teve acesso à carta de despedida que ela deixou.

Uma vizinha ainda comentou sobvre o possível caso de suicídio. “Eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história porque, infelizmente, ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas diante de tanta especulação e análises, achei que devia falar”, disse à colunista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’. “O laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade dela ter se desequilibrado e caído sem querer, pois o guarda corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, essa hipótese não pode ser descartada”, afirmou.