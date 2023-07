“Não me sinto bonita”, declara Viih Tube após críticas

A influenciadora apareceu nas redes sociai e contou detalhes sobre a relação que ela tem com o seu corpo após dar à luz a sua primeira filha, Lua

Viih Tube contou tudo e não escondeu nada dos seus seguidores, principalmente ao responder às críticas sobre o seu corpo após dar à luz a sua primeira filha com Eliezer. A influenciadora chega a dizer que saiu do PP para o GG e conscientiza homens que cobram as mulheres a voltarem ao seu peso “normal”.

“Postei falando do meu peso e das calças e vi muitos comentários falando sobre ‘ah, você fala de um jeito como se não fosse ou pudesse fazer uma plástica’. Sério mesmo que vocês acham que com uma bebê de 3 meses amamentando eu consigo ligar ou priorizar isso? Óbvio que tenho dinheiro para fazer cirurgia, mas é exatamente sobre você não se cobrar tanto com isso nesse momento. Já me cobro tanto com minha amamentação porque é meu sonho e meus melhores momentos são dela no meu peito”, iniciou a influencer.

Ela ainda completa: “Como eu disse, eu engordei por diversos fatores! Essa é a minha realidade, mas a de muitas mães é não engordar, queria eu! Vocês acham mesmo que estou amando não estar com o corpo que me deixa feliz por likes? Eu sinto vergonha, muitas vezes porque não me sinto bonita, tenho dificuldade de me reconhecer no espelho diversas vezes também. Vocês precisam ter mais senso”, pediu.