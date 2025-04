‘Não imaginava que seria atriz”, confessou Bella Campos

Gente, estou combinando com algumas amigas para assistirmos o capítulo de amanhã (14) de Vale Tudo aqui em casa com uns comes e bebes, quando uma das minhas fofoqueiras me aparece com um trecho de uma entrevista da Bella Campos.

A atriz revelou no Poddelas, comandado pela Tata Estaniecki, que nunca se imaginou trabalhando com atuação.

Ela trabalhava como balconista de um café para pagar os estudos, ganhando cerca de R$ 1,6 mil por mês e o seu interesse pelas artes surgiu nesse ambiente e após ser incentivada pelo gerente do estabelecimento, Bella começou a fazer fotos e ingressou no universo da moda e da atuação.

Bella teve que renunciou o sonho de cursar Psicologia e investiu em sua carreira como atriz e se mudou para São Paulo, onde estudou na Academia Internacional de Cinema. Ela fez sua grande estreia na TV com a personagem Muda, em ‘Pantanal’, da TV Globo e graças a esse papel, ela ganhou visibilidade nacional.

Além disso, ela participou de dois filmes, foi protagonista da novela das sete da Globo, Vai na Fé e agora está vivendo o maior desafio da carreira ao dar vida à ambiciosa vilã Maria de Fátima, vivida pela Glória Pires na primeira versão.