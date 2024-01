“Não faz nada pra despertar tanto ódio”, Deborah Secco sobre Davi no BBB 24

Genteeeee, a situação que Davi tem passado no bbb 24 tem gerado muita revolta nas redes sociais. Nesta sexta-feira (26), assim como muitos famosos, a atriz Deborah Secco deu um show de empatia por Davi no BBB 24. Para quem não tem acompanhado o reality, o brother tem sofrido de exclusão por parte de outros confinados nos últimos dias.

Em sua argumentação, a artista chegou a citar Karol Conká e Gil do Vigor. “Fico me perguntando o que seriam dessas pessoas do BBB24 que falam que Davi é mal educado, agressivo (só por ser reativo ao que falam dele) com uma Karol Conká lá dentro, com um Gil do Vigor falando que não vai perder pra basculho, gritando e brigando com a Pocah, com um Babu e a guerra do feijão, com vários participantes das edições antigas falando atrocidades em briga”, começou ela.

“Elas não iriam aguentar! Iriam surtar… Não acho que Davi tenha feito nada para despertar tamanho ódio da casa dessa forma… E mais uma vez só fortalecendo o menino, porque, se isso for pra edição, o Brasil já o vê como perseguido e o favoritismo aumenta”, concluiu.

