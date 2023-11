Não está na UTI, Carlos Alberto está em observação até sexta por conta da queda que sofreu em sua casa

O humorista foi internado na manhã de segunda-feira (13) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

Minha gente, trago excelentes notícias do ilustre humorista Carlos Alberto de Nóbrega, apesar de estar internado desde segunda-feira (13) após um acidente doméstico. Ele não sofreu ferimentos graves e está evoluindo muitíssimo bem em sua recuperação lá no Hospital Sírio- Libanês.

“Ele não está na UTI. Só notícias boas, graças a Deus. Está em observação porque bateu a cabeça para ver se o sangramento vai evoluir. Mas graças a Deus está igual desde domingo, ou seja, não evoluiu”, disse sua filha Maria Fernanda nas redes sociais.

Sua esposa, Renata Domingues publicou um vídeo em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (15), aonde mostra Carlos durante café da manhã no hospital. Apesar da marca roxa no seu rosto, o humorista segue rindo e conversando com todos.