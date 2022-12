“Não entendendo nada dessas babaquices da juventude atual”, dispara Luana Piovani

Atriz não deixou de dar pitaco no vídeo que Pedro Scooby fez ao lado do filho, Dom

Vish, ente, quando a treta é forte Luana Piovani surge para comentar e dessa vez não foi diferente, a atriz não deixou de dar pitaco no vídeo de Pedro Scooby e Dom no Tik Tok. A loira disse que estava curiosa para ver o resultado do vídeo feito com o seu ex-marido.

“Acabei de ver que o Pedro falou que fez uma dancinha no aplicativo do lado. Não entendendo nada dessas babaquices da juventude atual. Ele está falando do Tik Tok? Porque se ele fez com o Bem eu quero ver, né? Tudo que ele faz com os meus filhos eu quero ver. Aliás, é assim que eu vou matando minhas saudades, através dos Stories dele”, disse.

A musa ainda pede para que os internautas mandem o vídeo para ela, já que Pedro não estava respondendo. “Alguém pode me mandar? Porque o Pedro para responder…”, disparou.

“Achei que Tik Tok era só dancinha. Essas coisas de ficar dublando também é Tik Tok? O pessoal gosta do negócio de dublar, engraçado. Negócio de geração mesmo. Eu estranho gostar de dublar, eu gosto de bolo de chocolate, beijo na boca molhado, um vinho tinto, massagem, agora, dublar? Mas ficou fofo”, disse ainda.