Não é Possível? Alane Dias está “pegando” a delícia do Francisco Gil?

Amores, estava eu calmamente preparando um brigadeiro belga com uma farofa de pistache para saciar essa vontade de açúcar causada pela minha TPM, quando vejo as minhas fofoqueiras enlouquecidas no nosso grupo.

Acontece que o Francisco Gil e a Alane Dias não fazem mais questão de esconder o romance e foram vistos trocando carícias enquanto curtiam o show de Gilberto Gil na noite do último sábado (12), em São Paulo.

Nas imagens feitas por fãs que estavam no local, o filho da Preta Gil aparece de mãos dadas com a ex-BBB, trocando conversas ao pé do ouvido e de mãos dadas. “Alane do BBB e Fran, filho da Preta, assumidos e fofos demais no show de Gilberto Gil”, escreveu a fã que fez o flagra.

Desde o fim do mês março, eles estão sendo apontados como um novo casal, após aparecerem juntos em diversos locais. Os dois chegaram a viajar juntos para o Beach Park, em Fortaleza, no Ceará e foram flagrados diversas vezes em praias do Rio de Janeiro.

Eles assumiram o romance logo após a bailarina terminar o affair com José Loreto. Parece que Alane não estava gostando de algumas atitudes do ator e, por isso, eles teriam se afastado. A ex-BBB teria “desencantado” ao perceber que José Loreto estava “se achando demais”.