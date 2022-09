“Não acredito, flopou. Poderiam ter alguns nomes mais fortes”, dispara Thomaz sobre elenco de A Fazenda

Ator reclamou dos nomes pouco famosos dentro do reality

Que isso, mal entrou e já está reclamando dos coleguinhas? Thomaz Costa reclamou do elenco de A Fazenda, dizendo que ele poderia contar com pessoas mais famosas e outros nomes além dos que já estão no elenco. Mal sabe ele que se fosse para ter um elenco mais forte (o que eu não acho necessário) ele nem escalado seria. Afe!

“Tinha um elenco da hora com Nego do Borel, Mc Gui, Gui Araújo, Marina Ferrari… Esse aqui, a hora que começou eu falei: ‘Quem é todo mundo? Não acredito, flopou’. Poderiam ter alguns nomes mais fortes”, disse o ator. Em seguida, Thomaz culpou a falta de organização da produção: “Eles estavam muito perdidos, primeiro eu não ia [participar], depois ia pro Paiol, aí mudaram pra cá”, debochou o ator.

Ficou por conta de Deolane chamar a atenção do rapaz e lembrou ele de que os peões não podem revelar detalhes contratuais com a emissora. Lá vem bomba por aí!