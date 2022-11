Namorado de Cinthia Cruz revela que famosos dão em cima da influenciadora

O youtuber participou do podcast ‘PodCaras’ e não deixou de contar detalhes sobre os famosos que dão em cima da sua namorada

Pietro Guedes abriu o jogo em entrevista ao ‘PodCaras’ ao revelar que pessoas famosas dão em cima de Cinthia Cruz. Vale ressaltar que os dois estão juntos há um ano e eles falam abertamente sobre o relacionamento. Na ocasião, o muso ainda se coloca como mais ciumento.

“Eu sou mais ciumento. Ciúmes é uma coisa normal, um relacionamento sem ciúmes não existe… É um cuidado. Se alguém dá em cima dela eu vou ficar com ciúmes… Se alguém vai tá no mesmo local que ela [vou ficar com ciúmes], mas eu nunca impedi ela de sair, viajar. A gente tem que ter ciúmes nas coisas que realmente tem que ter ciúmes. Seu eu vejo que a pessoa tem maldade eu falo: ‘amor toma cuidado com tal pessoa…”, justificou Pietro.

A musa ainda explicou detalhes das mensagens no seu direct. “Eu acho que nesse meio [influencers], as meninas respeitam muito mais, porque sempre no meu direct tem mensagens de jogador de futebol, MC, DJ, ator”, contou. “Gente conhecida”, pontuou Pietro.