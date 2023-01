Namorada de Piqué é internada com crise de ansiedade

De acordo com o site espanhol El Periodico, Clara Chía teria sido hospitalizada por causa da pressão diante do bafafá com Shakira

Iiih gente, Clara Chía não aguentou tamanha pressão e teve que ser hospitalizada. De acordo com o El Periodico, a atual namorada de Piqué teve que receber os cuidados médicos após uma crise de ansiedade, causada pela pressão impulsionada pela música de Shakira, BZRP Music Sessions #53, e a mídia.

A principal chave no término de Shakira com Piqué está recebendo tratamento em uma clínica particular no Hospital Quirónsalud, em Barcelona, na Espanha.

O jornal espanhol ainda aponta que ela estaria sobrecarregada com o assédio da mídia e as brigas públicas do jogador com Shakira. Aproveite os 5 minutos de fama Clara!