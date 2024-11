Namorada de Gui Vieira rompe silêncio e fala sobre suposta traição

Victoria Odoricio colocou a boca no trombone e falou sobre as recentes acusações de traição envolvendo Gui Vieira, que está dentro da Fazenda. Em um vídeo publicado no Instagram na noite de terça-feira (19/11), Victoria desabafou sobre o impacto das alegações em sua vida pessoal e saúde. Vale ressaltar que ela teve uma paralisia facial diante do fato.

Anteriormente, ela já havia vindo a público falar sobre os ataques que vem sofrendo desde que o ator entrou no reality da Record: “Tive uma paralisia facial por conta da ansiedade e estresse. Um lado do meu rosto não se mexe. Tive que recorrer ao hospital após ser bombardeada de tantas informações falsas. Foi desesperador”, escreveu na postagem.

Na gravação, ela falou sobre o exposed: “Eu decidi aparecer, mesmo torta, pra dizer que estou cansada, pra dizer que dói e que tudo isso é muito pesado, o que ela anda fazendo, falando do meu namorado e do meu relacionamento. Tô recebendo hate, gente indo nos meus vídeos com o Guilherme, nas minhas fotos sozinha e falando que sou corna”, contou.

Em seguida, a influenciadora fez alguns questionamentos: “Fernanda, se você fala tanto de mulher pra mulher, em que mulher você está pensando? Consegue pensar e ter essa empatia de pensar que alguém do outro lado, que sou eu, que estou sendo o alvo disso tudo? Gente, desculpa, eu não queria chorar aqui. Mas, assim, é um assunto muito pesado para mim”, desabafou.

Após uma pausa, em que afirmou ter respirado um pouco para seguir com seu posicionamento, a namorada de Gui Vieira disparou: “O tanto que a gente fala sobre respeito, sororidade e, realmente, poucas pessoas fazem isso. Primeiro que o relacionamento é meu, não cabe a ela se foi antes ou depois. Segunda coisa, a sexualidade do Guilherme: eu não entendo qual é o problema. Se o Guilherme é um homem hétero e em algum momento ele se interessou por uma mulher trans, ela é uma mulher, como eu, como ela [Fernanda Campos]”, pontuou, antes de finalizar:

“Se ela é tão amiga dela [Maju], não sei qual foi a insinuação que ela fez. Fernanda, eu não sei o que você quer tirar disso tudo. Se você puder, por favor, não tocar mais no meu nome, no nome do meu namorado e no meu relacionamento, porque não cabe a você, eu vou te agradecer muito. De coração, não aguento mais”, encerrou.

A modelo Fernanda Campos, ex-peoa de A Fazenda 16, usou as redes sociais, na terça-feira (19/11) para expor Gui Vieira e uma conversa com uma produtora de conteúdo adulto.