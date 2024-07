Namorada de Arthur Aguiar fala sobre polêmica: “Difícil aguentar calada”

Pai Cristo, acompanhei de perto a treta familiar de Arthur Aguiar, Maíra Cardi e a filha dos dois Sophia. Jheny Santucci não deixou de dar sua parte na história e rebateu os haters que atacam o casal.

Agora, a influencer rebateu os comentários de quem disse que ela não deveria se pronunciar porque não é parente direta da criança. “Sabe o que é mais louco disso tudo? É que o Brasil inteiro pode falar sobre, pode comentar, pode opinar, e eu tenho que ficar calada, quieta. Se não eu vou estar sendo biscoiteira, ou vou ser a que defende macho e amanhã pode ser eu ou a filha não é minha e não devo me meter. Gente, é sobre a minha família. O que foi falado hoje diz respeito a mim e diz respeito ao meu lar. Foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter – não só meu, como do Arthur também. E não é questão de defender macho, é questão de defender eu mesma. Porque, se eu e o Arthur, a gente mora junto, e, automaticamente, a Sophia convive comigo, o que ela quis dizer com isso? Essa declaração dela… É difícil aguentar calada, ouvir esse monte de coisa e ficar quieta”, disse ela.

Então, Jheny alfinetou a ex-mulher do namorado. “A gente aqui não desrespeita o lar de ninguém. Então exijo respeito comigo, com o Arthur e com o meu lar porque a gente não faz isso com você. Respeito é bom e eu gosto. Eu acho que já deu. Eu acho que o que ficou no passado ficou, o passado tem que ser superado. Eu não tive a dor dela como mulher, o que ela sofreu no relacionamento, em nenhum momento eu falo sobre isso, porque cada um sabe o que viveu. Mas hoje cada um vive o seu relacionamento, cada um tem sua família e certos tipos de coisa não tem que ser resolvido pela internet, tem que ser resolvido dentro de casa. Não tem que levar para a internet e colocar um culpado em alguém. Os dois estão criando uma filha, é uma pessoa, um ser humano, os dois tentar ser unidos. Sabe qual é o problema? A falta de superação não deixa isso acontecer. A necessidade de vir para a internet e fazer polêmica com absolutamente tudo é maior e é mais importante do que a filha. Uma coisa que deveria ser falada e não ficar procurando um culpado pelo que aconteceu é que a Sophia é uma menina de 5 anos, que está sendo exposta de uma maneira absurda, lembrando que ela tem apenas cinco anos de idade”, declarou.

E completou: “Não é porque ela é filha de famoso que ela não tem direito de errar. Toda criança já falou alguma besteira. Eu, quando era criança, já falei, você que está aí e seu filho… Não existe um culpado para isso. Ela pode ter ouvido na escola, de uma amiga, crianças falam mesmo. E a gente tem que ter o papel de educar, de falar que está errado, de repudiar aquela fala, e não trazer para a internet um assunto que tem que ser resolvido dentro de casa. E a menina está sendo exposta, é o que mais me deixa triste”.