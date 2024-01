Mesmo desfazendo do BBB, Piovanni opina sobre atitude de Wanessa na Globo

Antes de qualquer coisa, quero dizer que eu adoro a Luana e sou louca pela série A Mulher Invisivel e Sex Appeal . Mas, não é novidade para ninguém que a Luana Piovani não tem papas na língua e não perder a oportunidade para detonar as atitudes de alguém, certo? A atriz fez um comentário bastante irônico e debochado sobre as falas da Wanessa Camargo no BBB 24 contra Davi Brito. A cantora revelou no reality show da Globo que as atitudes do motorista de aplicativo são de manipulação e ativam gatilhos emocionais nela.

Em seu Instagram, Piovani não economizou na hora de ironizar o “drama” de Wanessa com Davi, que alegou estar vivendo um “terror psicológico” com o brother.

“Ai, tadinha! Que barra! Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos!”, começou.

Sabemos que Piovani não dá ponto sem nó, ela ainda fez questão de comparar as atitudes de Davi com Dado, atual namorado da cantora. “Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!”.