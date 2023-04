Naldo Benny sobre luta com Popó: “Vou ganhar! Vou atropelar e enfiar um monte de soco”

Cantor entra no octógono com o tetracampeão mundial, que não arregou para o combate. Em entrevista ao TV Fama, Naldo revela que a rotina de treinos está intensa

Depois de Naldo Benny desafiar Popó a cair no ringue e disputar a vitória no boxe, o tetracampeão mundial não arregou e disse que é só marcar a hora e o local para os dois verem quem leva a melhor. Em entrevista ao TV Fama, Naldo contou que a rotina de treinos está intensa ao lado de Minotauro. O cantor ainda disse que vai partir para cima e promete vitória na luta.

“Tô me preparando, a vida está muito corrida, graças a Deus, Minotauro me chama na hora quando estou no Rio. Quero de fato ganhar essa luta, vivo de desafios, sempre foi assim é diferente para mim que sou um cantor e já anuncio que vai estar no meu currículo, cantor e boxer, porque eu vou ganhar do Popó, vou atropelar; enfiar um monte de soco”, disse.

A esposa do artista ainda disse ter um plano caso tudo dê errado. “Muito calmante e fé em Deus, se algo sair errado vou levar uma bolsa bem grande com tamancos, vai ser tamancada por todo lado”, finalizou.