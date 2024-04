Naldo Benny diz que é responsável por vinda de Madonna para o Brasil

Todos nós já estamos ansiosos pela chegada de Madonna no Rio de Janeiro no mês que vem, mas o que agitou os holofotes ontem (01), foi Naldo Benny contar que ele foi responsável pela vinda da rainha do pop para o Brasil. Em entrevista ao programa ‘Sem Censura’, da TV Brasil, ele contou que agitou a vinda da cantora.

“Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro. Eu que estou desenrolando essa parada”, afirmou. Ele ainda completou: “Eu fiz a ponte para isso acontecer. Eu que estou armando isso tudo. Acho que isso é muito legal para o país”.

A cantora se apresenta no país em 4 de maio, patrocinada pelo Banco Itaú. O show acontecerá de forma gratuita na Praia de Copacabana.