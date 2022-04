O que rolou?! Naiara Azevedo reencontra Jessilane e fãs a presenteiam com pijama BEM inusitado…

Parece que a bióloga não gostou muito de reencontrar Nai de Fat

E não é que Naiara de Fátima Azevedo chegou no Rio de Janeiro para se apresentar na grande final do ‘BBB22’? A cantora registrou nesta segunda-feira, (25), sua chegada a cidade maravilhosa e seu reencontro com Jessilane, que era para ser emocionante, mas se tornou um climão…

É que, longe de mim dizer algo, mas a professora parece não ter gostado de reencontrar a cantora, sabe? E ao que tudo indica, ela é a Comadre menos amada ali do grupo, porque a cara que Jessi fez ao vê-la… Tudo bem que houve abracinhos, conversas e tal, mas como foi uma surpresa enquanto a professora se arrumava para o aniversário de Ludmilla, ela não estava querendo muito… Ai ai, cala-te boca… Mas enfim, bateram super papo e Nai até mostrou os bastidores de Jessi gravando recebidos. Ela está cheia de soluções!

Naiara e Jessi estão juntas nesse exato momento, no hotel. ☕️ pic.twitter.com/KB8MA5Q8u3 — Portal Jessilane Alves 🧬 (@portaljessilane) April 25, 2022

Naiara nós entregando aqueles Stories que queríamos ver desde o início com o famoso “por trás das câmeras” 😍🫠 da Jessi



— Stories Instagram Naiara Azevedo pic.twitter.com/syGr2oMiGu — Jessi Alves hq (@jessialveshq) April 25, 2022

Enfim, depois a Nai mostrou que ganhou um presente BEM estranho dos seus fãs — mas fãs de reality show já sabemos que são diferenciados, né? Simplesmente, a cantora ganhou um pijama com uma foto dela e de… Lina! Sim, várias fotos das duas estampadas! “Um pijama com a minha cara e a cara da Lina. E não é que serviu? Ficou ótemo! Muito obrigada”, disse a cantora rindo. Como explicar os fãs das Comadres né?

Como explicar os fãs?? O pijama que a Naiara ganhou meu pai!! #BBB22 pic.twitter.com/XpYrN5PSdw — Central Reality • #BBB22 (@centralreality) April 26, 2022

E depois dessa comecei a ficar com dó de Paulo André e Jade Picon, sabe? Imagina os presentes que eles irão ganhar? Misericórdia…