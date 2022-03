A dama de vermelho: Naiara rebate a todas as críticas sem medo

Cantora vestiu vermelho fatal na dinâmica com os ex-BBBs e rebateu tudo como faz nos stories

Nanacita não tem medo do julgamento e da desaprovação do público, ela é quem ela é e assume seu papel de verdadeira dentro do jogo. Muitos jogadores tentam passar a imagem de boa índole, vestindo branco e uma maquiagem angelical (alô Picon), mas Naiara Azevedo vestiu vermelho e posou de batonzão vermelho.

Reencontro de ex-BBBs e muita lavação de roupa-suja (Foto: Reprodução)

A dinâmica desta quinta-feira no BBB22 foi diferente de tudo que se já viu, juntou todos os ex-confinados para lavar roupa-suja, com muita treta e verdades jogadas na cara dos brothers. Naiara era uma das mais esperadas pelo público e serviu tudo que a gente queria.

Os brothers tiveram a coragem de dizerem que adoravam a Naiara dentro da casa, gente, oi? A hipocrisia. Ainda disseram que a cantora tinha criado um personagem fora da casa para rebater todas as críticas com aquela postura.

Brothers disparam contra Naiara Azevedo: "Tu criou uma personagem aqui fora" 😱#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/XWCXQCDraf — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

O ranço da cantora começou a se espalhar com Rodrigo, quando o gerente defendeu a cantora e logo após falou mal dela mesma. Vai entender.

Naiara Azevedo dispara para Rodrigo: "Você tem problema de amnésia! Quer que eu passe o contato do meu médico pra você?"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/ehbTIwF8Do — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

No ar Ana Clara ainda cutucou a cantora perguntando se estava tudo bem entre ela e Rodrigo e Nanacita sustentou um momento de trégua, mesmo que ele tenha durado até o off.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://twitter.com/bbb/status/1504731400381030409?s=20&t=9Yfoj3FDv9TQeWtaDMGDgg

Enquanto isso no off a loira ainda deu aquele chega pra lá em Rodrigo: “o pobi continua querendo e não sabendo pedir, quer biscoito amor? Não fala na cara, fala nas costas”, declarou.

A vidraceira, Larissa, ainda disse que no programa Naiara tinha outro comportamento com os participantes, era paz e amor e não atacava ninguém. Óbvio, já que ela não via as pessoas falando mal dela.

Naiara Azevedo: "Porque os participantes não falaram na minha cara o que eles pensavam ao meu respeito, senão eu falaria"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/Pd6i6EmiSM CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 18, 2022

Depois que a cantora pode ver o que falavam e ver como agiam com ela tomou posse de um “personagem” que não faz papel de trouxa, apenas, nada mais. Logo, sobrou para Bárbara que disse que defendia a cantora, mas também já falou mal dela.

Bárbara dispara para Naiara Azevedo: "As coisas boas todas que eu falei de ti, às vezes que eu te defendi, isso você não assistiu, né?"



Tadeu: 👀#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/yOhAnelTeE — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Tá pensando que acabou? Sobrou para Brunna e Luciano também. Receba!

Tadeu: "Por que a Naiara?"

Brunna: "Porque eu vi um vídeo dela me chamando de bruxa"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/brtcw4cLPt CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 18, 2022

Luciano fala sobre a falta de diálogo que teve com Naiara Azevedo durante sua passagem pelo jogo#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/vS1j9pLpFy — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Nacita serviu tudo nessa dinâmica e enquanto todos tentavam atacá-la, ela seguia fina e poderosa, a verdadeira dama de vermelho.

As costas de Naiara deve estar doendo de carregar o entretenimento todinho sozinha, enquanto ninguém fazia NA-DA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE