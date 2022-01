Naiara Azevedo ranço no BBB? Pasmem! Ranço no Masterchef também!

Naiara Azevedo ranço no Masterchef também? Participante do reality revelou que lá na Band também não gostaram muito.

Teve participante que soltou a braba no Twitter e contou sobre a participação da cantora no reality.

Naiara Azevedo tem o poder! Nem estava confinada na casa do Big Brother Brasil e já estava cotada para sair! Teve até campanha, usuários do Twitter, se movimentaram para subir hashtags pedindo a saída da cantora do BBB 22.

Naiara já virou inúmeros memes fora da casa e por variadas páginas!

Desta vez, mais uma descoberta. Amanda Azeredo, participante do Masterchef, reality show gastronômico da Band, contou no Twitter que o ranço por Naiara Azevedo por lá também foi geral. Amanda não economizou e contou como foi a experiência…

Ela disse que o ranço foi geral: Ela gongava todas as nossas ideias e tirava sarro do nosso esforço. Ao invés de ajudar a animar e dar apoio moral pra equipe pelo menos, era bem o contrario. Fez comentários negativos pros chefes sobre nosso trabalho em equipe que (fontes da cabeça dela)…”

Amanda Azeredo não por aí, afinal o Twitter sobrevive disso né minha gente! De revelações que impactam! Ela ainda escreveu: Porque não levamos nenhuma das ideias dela pro cardápio (porque realmente não tinha sentido nenhum). Como ñ fizemos o q ela queria só porque ela é famosa, certeza q o ego dela machucou. Ou seja: sem babadores de ovo obedecendo, ela vai surtar. Anotem.” Hummm gostei! Ainda lançou uma previsão!

Vamos ver quanto tempo Naiara aguenta a atmosfera BBB? Ou melhor, quanto tempo o público aguenta esta personalidade?

Aguardamos menines!