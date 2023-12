Naiara Azevedo conta que recebia mil reais no começo da carreira

A cantora colocou a boca no trombone e falou sobre a violência patrimonial que sofria dentro do seu casamento com Rafael Cabral

Em entrevista para o Fantástico, Naiara Azevedo contou tim tim por tim tim de sua denúncia contra o ex-marido, Rafael Cabral. Naiara chegou a revelar que no começo da carreira quando os ganhos eram exorbitantes, ela chegou a receber apenas mil reais. “Os dois primeiros anos da minha carreira, que foram os meus maiores faturamentos, 4 milhões por mês. Sabe quanto eu pegava por mês? Mil reais. Eu nunca tive acesso a nada”, disse. “Eu venho cobrando para fazer a partilha de bens, mas nunca aconteceu. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota do suor do meu ex-marido. Ele trabalhou e merece ter direito do 50% dele. Eu só quero o que é meu. Quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, da minha luta”, afirmou ela, e continuou: “Uma frase que quero deixar: ‘Por mais que você ame e confie, não entregue suas vidas nas mãos de ninguém’. Eu entreguei a minha vida na mão do meu marido e estou vivendo isso hoje”.