Vilã sofisticada ou planta de 50 reais? Naiara Azevedo é camarote no BBB22

Naiara Azevedo é camarote no BBB22. A cantora nunca se inscreveu no reality show, porque é louca, descontrolada e perigosa… Ui!

Será que o cachê de Naiara Azevedo para o BBB22 foi de cinquenta reais? Se foi não sabemos, porque ela já deixa claro que não está indo para o prêmio. “O que eu quero com esse programa é ganhar o coração das pessoas. Lógico que o prêmio seria ótimo, mas o que vai mudar minha vida é saber que eu consegui ser amada pelo que eu sou”, contou a cantora. Poderosa né?

Nai, se ganhar me doa?

A goiana, de 32 anos, está sol-tei-ra e prontíssima para o confinamento! Mas está focada no jogo e principalmente nas provas de resistência. “Pra me arrancar da prova de resistência, só se me pegar pelo cabelo. Pra colar comigo tem que ter pique. A academia está em dia, saúde excelente. Sou muito competitiva, ou eu ganho ou eu ganho. Nunca aceitei o fracasso, o não”, aliás no Instagram (@naiaraazevedo) divide sua rotina de exercícios.

E a morena avisa: não tem medo do cancelamento e se o coleguinha ficar lerdeando, vai chamar a atenção. “Quer descansar, vai pro hotel”. Naiara é a participante que a gente gosta, ai ai…