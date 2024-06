Nahim falou sobre medo da morte antes de sofrer acidente fatal

Tudo indica que Nahim tenha morrido por causa de um mal súbito, que o fez se acidentar em uma escada em sua casa em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. O cantor foi encontrado morto, mas já tinha refletido sobre a morte tempos antes.

Em uma entrevista com a apresentadora Gaby Cabrini no programa ‘Fofocalizando’ do SBT, o cantor, que foi um sucesso nos anos 80. “Não tenho medo da morte, estou preparado”, disse Nahim. Ainda durante a entrevista, ele falou sobre o fim de seu primeiro casamento, que acabou se tornando uma questão judicial.

Ele ainda relembrou que em 2019 foi preso por causa de uma visita aos cachorro que tinha com sua ex-esposa. “Por uma total incoerência da promotora, ela pede que eu não chegue a 100 metros da mulher. Ela aparece me filmando, me levou para outra juíza, sem saber do outro acordo, mandou me prender. Nunca agredi minha ex-mulher. Tenho mágoa, porque ela é mentirosa, ela mentiu e mente até hoje”, ele declarou na ocasião.