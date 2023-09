Na UTI, Mingau, do Ultraje a Rigor, passa por traqueostomia

O baixista ainda está sob o uso de ventilação mecânica mas as suas doses sedativas estão sendo diminuídas gradativamente.

Amores, na manhã desta terça-feira (12), o Hospital São Luiz em São Paulo divulgou um boletim médico informando o quadro clínico do baixista e integrante da banda Ultraje a Rigor, após o mesmo ser submetido a uma traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula) nesta segunda-feira (11).

De acordo com o boletim, Mingau, que foi baleado na cabeça no último dia 02 (setembro), segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com ventilação mecânica, porém, desde sábado a equipe médica responsável pelo seu caso, vem diminuindo gradativamente os remédios que deixam o músico sedado.

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva.Na tarde desta segunda-feira (11/9) foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável”, noticiou a unidade médica.