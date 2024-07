Na Globo, Eliana confirma participação no Teleton no SBT em novembro

Olha ela! Mesmo na Globo, Eliana não deixou de ressaltar que apoia a causa do Teleton, dizendo que vai estar presente no programa do SBT que acontece nos dias 8 e 9 de novembro. A madrinha da atração ainda disse que as doações podem acontecer o ano todo pelo PIX.

“Tem muita gente com dúvida se eu vou estar no Teleton. Claro que sim, meu compromisso vai além da TV e a madrinha vai estar aqui com certeza. Vai ser dia 8 e 9 de novembro, quero lembrar que não precisa esperar o ano todo para doar, comecem a ajudar pelo PIX. A gente se vê em novembro, beijo!”, disse.

Vale ressaltar que a musa assinou o seu contrato com a Globo e vai apresentar o ‘Saia Justa’.