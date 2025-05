Musa do Vasco e do Privacy, Bia Fernandes conta que fez faxina nua para jogador do Flamengo por 10 mil reais

Musa do Vasco e do Privacy, Bia Fernandes conta que faturou uma bolada fazendo faxina nua. Ela revela que o primeiro a contratar o serviço foi um jogador do time cruz-maltino que depois indicou para um craque do Flamengo.

“O jogador do Vasco me chamou no Instagram. Perguntou se eu fazia faxina. Disse que não e não tinha experiência com isso. Ele perguntou se eu podia fazer o serviço na casa dela por 5 mil reais, mas teria que ser nua. Aceitei porque ele disse que já haviam faxinado na semana. O apartamento estava limpo. A única coisa que tinha eram roupas para passar”, revela ela.