Musa da Barroca Zona Sul aposta em cirurgia himenoplastia para estreia no Carnaval 2025

Ravena Hanniely, influenciadora de 23 anos, eleita Musa da Barroca Zona Sul para o Carnaval 2025 anunciou a realização de um procedimento cirúrgico para sua estréia na avenida, uma himenoplastia como parte de sua preparação para o desfile. A musa revelou que o procedimento tem um significado especial para ela, simbolizando um recomeço em sua vida pessoal e profissional. “Quero que minha estreia na avenida seja como a minha primeira vez. É um momento de renovação para mim”, declarou Ravena.



A himenoplastia é uma cirurgia íntima que reconstrói o hímen, refazendo o aspecto de hímen natural não rompido. Segundo especialistas, o procedimento dura cerca de uma hora e tem recuperação relativamente rápida, com cuidados específicos nos primeiros dias. Para Ravena, a escolha foi mais emocional do que estética. “Quero que esse momento represente uma nova fase, como se estivesse renascendo para mim mesma”, explicou.



No mesmo dia, Ravena passou também por um procedimento estético nos glúteos, combinando os cuidados pessoais com a preparação física necessária para o Carnaval. A musa enfatizou a importância de se sentir confiante para o evento. “O Carnaval é sobre entrega e paixão. Quero estar impecável e mostrar o melhor de mim na avenida. Isso inclui cuidar do meu corpo e da minha mente”, afirmou ela. A cirurgia, realizada em uma clínica de São Paulo, foi planejada minuciosamente para não comprometer os ensaios e compromissos com a escola de samba.



A musa, relata que o procedimento gerou críticas e curiosidade por parte de seus seguidores. “Sempre vão existir julgamentos, mas a gente precisa ter coragem para fazer o que nos faz bem. Estou muito feliz com minhas escolhas e pronta para brilhar na avenida”, declarou.



Com a estreia marcada para fevereiro de 2025, Ravena segue em sua preparação para o desfile. Além das cirurgias, ela está investindo em aulas de samba e condicionamento físico “Quando pisar na avenida, quero ter a sensação de recomeço, a partir daí será um novo capítulo em branco, estou ansiosa pelo grande dia”, concluiu.



Para o carnaval do ano que vem, a escola Barroca Zona Sul, retorna a uma linha de enredos que já é mais do que tradicional na agremiação: para 2025, a temática será afro. No ano que vem, a verde e rosa desfilará cantando “Os Nove Oruns de Iansã”, contando a história e um poder bastante especial da guerreira dos ventos e das tempestades.



Instagram Ravena Hanniey.