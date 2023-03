Mundo do Sertanejo em luto: cantor Matheus, da dupla Matheus e Zé Henrique morre num acidente em rodovia

Cantor morreu atropelado por motorista alcoolizado.

Nesta quinta(30), o corpo do cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, foi enterrado na cidade de Ribeirão Preto. A causa de sua morte foi o atropelamento sofrido pelo cantor por um motorista desgovernado quando ele estava a caminho do Rio de Janeiro – no momento do impacto, ele havia descido do veículo para reversar a direção com o sogro Marcos William Ribeira Vasque, de 61 anos, que também foi atingido e não resistiu ao impacto.

O acidente ocorreu na madrugada de quarta (29), km 125 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos, no interior de São Paulo. Matheus dirigia o carro em que estava com os sogros, a esposa e uma amiga. Eles estavam a caminho do Rio de Janeiro para tirar passaporte.

O cantor parou o carro no acostamento e desceu para trocar a condução do veículo com o sogro, quando um Volkswagen Virtus desgovernado os atingiu.

Matheus morreu no local do acidente e o seu sogro foi socorrido, mas não resistiu.