Mumuzinho é confirmado como um dos jurados do The Voice no SBT

Se segura, Brasil, porque o SBT está virando de ponta-cabeça! A emissora do nosso eterno Silvio Santos vai reabrir as cortinas para uma nova era de realities e promete um retorno apoteótico de The Voice à TV aberta — agora repaginado, turbinado e com dedo de Boninho na jogada!

Segundo o sempre bem-informado Flávio Ricco, a atração chega entre junho e julho de 2025, com Tiago Leifert reassumindo o microfone (sim, ele voltou!) e Mumuzinho já confirmado como jurado. É nostalgia com gostinho de novidade! 🥁🎤

Mas segura que vem mais bomba: Boninho, o mago dos realities, que fez história na Globo, agora está fora da plim-plim e com uma nova produtora em parceria com Julio Casares (ele mesmo, o presidente do São Paulo!). E o cara não veio pra brincadeira! Além do The Voice, ele tá arquitetando um projeto secreto que já virou manchete: o reality de confinamento “Casa do Patrão”, que promete ser uma mistura de tudo que o povo ama — tretas, provas e muito fogo no parquinho!

E como toda boa novela tem suas tensões nos bastidores, quem resolveu dar as caras foi Silvia Abravanel. A filha do patrão soltou o verbo em entrevista ao Selfie Service com Lucas Selfie e mandou a real:

“Ele não vai ser o salvador da pátria. Ninguém vai ser.”

A apresentadora deixou claro que, embora animada, está com os dois pés no chão — e que ela mesma só descobre os babados quando já estão rolando na firma!

Mas calma que o clima nos corredores do SBT tá longe de ser tenso! Pelo contrário: a empolgação é GERAL! A emissora acredita que essa fase, comandada por Boninho e estrelada por Leifert, pode ser o respiro que a casa precisava pra competir de igual pra igual com o streaming e reconquistar o público que já estava mudando de canal.

Agora resta saber: será que o The Voice versão SBT vai emplacar? E a Casa do Patrão, será o novo BBB com cara de Bake Off? Fique ligado, porque essa nova fase promete ser um divisor de águas no canal do tio Silvio. E, claro, a gente vai acompanhar tudinho!