“Mulher que não quer ter filhos ainda é vítima de violência social”, dispara Letícia Colin

Atriz falou sobre a relação da mulher em relação a sociedade atual na coletiva de imprensa do filme ‘A Porta ao Lado’ que trata a importância da liberdade feminina

A coletiva de imprensa de ‘A Porta ao Lado’ ficou ainda mais quente com os comentários sobre o universo feminino de Letícia Colin. A atriz ressaltou a importância da liberdade feminina e falou sobre os relacionamentos machistas em coletiva de imprensa do filme.

“O Brasil é um dos países onde o número de feminicídio é um dos maiores do mundo. Sempre será uma luta para que nós continuemos vivas. Quando falamos de um filme que toca nessa discussão, nesse alerta, em qual momento vira um relacionamento tóxico ou abusivo?”, disse.

Letícia ainda falou sobre o casamento que muitas vezes é mais valorizado qie a própria vida da mulher. “Tem uma romantização do casamento e do relacionamento, a mulher que não quer ter filhos ainda é vítima de violência social. Viver frustrada também é uma violência, não merecemos isso. Queremos ser felizes, ter prazer, viajar, viver nossos sonhos. O filme aponta para um lugar em que as mulheres consigam viver suas vidas autônomas, completas”, finalizou.